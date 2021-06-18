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العبداللطيف.. أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمهندسين

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-18T20:47:19+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الجمعة 18 يونيو 2021 - 8:47 مساءً
العبداللطيف.. أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمهندسين

كل الوطن – واس: قرّر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في اجتماعه اليوم تكليف المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمهندسين.

وشغل العبداللطيف عددًا من المناصب في الهيئة السعودية للمهندسين منذ انضمامه لها في عام 2013م، حيث عمل مديرًا للعلاقات العامة والإعلام، كما شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، ومنصب المدير العام لتطوير الأعمال وخدمات المستفيدين، إضافةً إلى عددٍ من المناصب التي تولّاها منذ انضمامه للهيئة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414537

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