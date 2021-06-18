تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنلبنان.. ضبط شحنة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير إلى السعوديةكل الوطنليبيا تحول ثكنة عسكرية للبنات من زمن القذافي إلى مجمع ترفيهيكل الوطن“الطيران المدني” السعودي يصدر تعميما لشركات الطيران بشأن القادمين إلى المملكةكل الوطندار الإفتاء المصرية تعلق على اعترافات محمد حسين يعقوبكل الوطنمصر.. مجلس الدولة يصدر قرارا مؤقتا في دعوى منع محمد رمضان من التمثيلكل الوطن“زوجي يحاول أن يكون مليونيرا”.. أم الـ10 توائم تبرر اختفاءهاكل الوطنتركيا.. بدء محاكمة مواطن أردني متهم بالتجسس للإماراتكل الوطنسمو ولي العهد يتلقى رسالة من الجنرال محمد إدريس ديبيكل الوطنالأمير عبد العزيز بن سلمان يٌحذّر سوق النفطكل الوطنتزكية عبدالعزيز الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم

الجمارك تُحبط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 18 يونيو 2021 - 9:06 مساءً
الجمارك تُحبط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

كل الوطن – وكالات: تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجويف “المحاور الخلفية للشاحنة”، وأكدت الهيئة أنه جرى بعد كشف عملية التهريب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المهرب والمضبوطات.

1000 97fdafe4ed - كل الوطن
1000 c77d07fe6e - كل الوطن
1000 946e017842 - كل الوطن
1000 49e222f283 - كل الوطن

وشددت الهيئة في هذا الشأن أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا من المملكة أو قادمًا إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونيًا من خلال تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني وذلك بالدخول على صفحة الإقرار في الموقع عبر الرابط

www.customs.gov.sa/ar/declare وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا وتقديم الرقم المرجعي لدى الجمرك عند المغادرة أو القدوم.

وأكدت الهيئة على أنه في حال عدم الإقرار ستُفرض غرامة مالية بمقدار (25 %) من قيمة المضبوطات، أو في حال الإقرار الخاطئ وعند تكرار المخالفة ستُفرض غرامة مالية بمقدار (50 %) من قيمتها، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وتأتي الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال، من خلال إحكام الرقابة الجمركية عبر جميع المنافذ الجمركية، وتحقيق العمل التكاملي مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يُعزز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجريمة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414554

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.