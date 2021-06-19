بيرو.. مصرع 17 شخصا جراء سقوط حافلة في واد

كل الوطن – وكالات: لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم بحادث سقوط حافلة ركاب في واد جبلي جنوبي بيرو.

وذكرت السلطات البيروفية أن الحادث وقع صباح الجمعة بالتوقيت المحلي في الجبال بمحافظة لوكاناس جنوبي البلاد.

وسقطت الحافلة في واد، يبلغ عمقه نحو 200 متر، مما أسفر عن مصرع 17 شخصا وإصابة 19 آخرين بجروح.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وتحقق السلطات في أسباب الحادث، حيث يعتقد أن اسائق فقد السيطرة على الحافلة في منطقة وعرة.

يذكر أنه حسب الإحصاءات الرسمية، لقي 3110 أشخاص مصرعهم في حوادث مرور في بيرو في عام 2019.

المصدر: أسوشيتد برس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414560