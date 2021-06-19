مصر.. نجا من اصطدامه بهم فقتلوه.. تفاصيل مصرع مواطن تعدى عليه 3 أشخاص

كل الوطن – وكالات: انتهت مشاجرة بسبب اصطدام بسيط بجريمة قتل أودت بحياة أحد الأشخاص في محافظة قنا، وذلك بعد العثور عليه جثة هامدة داخل غرفة بأحد مستشفيات المحافظة، فيما بدت الجريمة غامضة وملابساتها مجهولة، قبل أن تكشف قوات الأمن لغز الواقعة وتكشف عن مرتكبيها.

مشاجرة وجريمة قتل.. آلة حادة أودت بحياة المجني عليه

تعود تفاصيل الواقعة إلى أثناء سير 3 مواطنين مستقلين دراجة نارية، حيث اصطدموا بشخص، لتنشب بينهم مشاجرة، قام خلالها الثلاثة بالتعدي بالضرب على المجني عليه باستخدام آلة حادة، أحدثت جرحا نافذا تدفقت منه الدماء، ما تسبب في نزيف أودى حياته.

وعقب وصول جثمان الضحية إلى غرفة الاستقبال في المستشفى قامت الإدارة بإبلاغ مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا باستقبال أحد الأشخاص، يقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بجرح نافذ.

جرح نافذ وإصابات قاتلة.. 3 متهمين وراء الواقعة

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة من فريق البحث والتحري إلى المستشفى، حيث مكان تواجد الجثمان، وكشفت التحريات ملابسات الحادث، حيث تبيّن أنّ 3 متهمين يقيمون بدائرة المركز وراء ارتكاب الواقعة، وبحسب والد المجني عليه فإن نجله تعرّض للضرب بآلة حادة على أجزاء متفرقة من جسده تسببت في إحداث إصابات قاتلة، كما أفادت التحريات أنّ السبب وراء ارتكاب الواقعة هو حدوث مشاجرة بين الطرفين، وذلك حال استقلالهم دراجة نارية وسيرهم بدائرة المركز واصطدامهم بالمجني عليه.

ضبط المتهمين واعترافهم بالواقعة وحبسهم على ذمة التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن وتحديدا قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، من ضبط المتهمين الثلاثة الذين أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب مشاجرة مع الضحية، عقب مواجهتهم بالتهمة المنسوبة إليهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيق.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414571