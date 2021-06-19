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الابن الرابع كشف الجريمة.. تفاصيل قتل 3 أطفال على يد الأم في أسوان

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : السبت 19 يونيو 2021 - 1:04 صباحًا
الابن الرابع كشف الجريمة.. تفاصيل قتل 3 أطفال على يد الأم في أسوان

كل الوطن – متابعات «قتلهم كان واحدًا تلو الآخر».. هكذا كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثث 3 أطفال في قرية الدكة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وكشفت التحريات عن أن الأم المنسوب إليها تهمة القتل العمد، تخلصت من الضحايا خنقًا، حيث تبين أن أعمارهم 5 سنوات و4 سنوات وعامان.

الابن الرابع كشف الجريمة

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الابن الرابع شاهد أمه وهي تقتل أشقاءه الثلاث، وتمكن من الهرب وذهب إلى جدته وأبلغ عن الجريمة، وعلى الفور توجهت الجدة إلى مركز الشرطة وأبلغت عن تفاصيل الواقعة، وانطلقت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك 3 جثث لأطفال أكبرهم 5 سنوات وأن مَن وراء ارتكاب الواقعة هي الأم.

تعاني من مرض نفسي بعد الطلاق

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن الزوجة منفصلة منذ فترة عن زوجها وأنها تقيم بصحبة أبنائها الأربعة، وأنها تمر بحالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من أبنائها.

تم التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وقررت عرض الضحايا على الطب الشرعى لتشريح الجثث لبيان أسباب الوفاة، وبدأت النيابة فى استجواب المتهمة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

قتَلَت طفلتَي زوجها

كانت محافظة الإسكندرية قد شهدت واقعة قتل طفلتين على يد سيدة حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات أن المتهمة هي زوجة الأب وقررت التخلص منهما بسبب خلافات مع حماتها وزوجها، فقررت الانتقام منهما وتخلصت من الضحايا.

المصدر: الوطن المصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414574

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