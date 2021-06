ملياردير أوروبي يشتري لوحة “موناليزا” مزيفة بحوالي 53 مليار جنيه (فيديو)

كل الوطن – وكالات: في واقعة غير مسبوقة، اشترى جامع مقتنيات أوروبي، نسخة من لوحة الـ«موناليزا» الشهيرة لـ ليوناردو دافنشي، التي تعود للقرن السابع عشر بمقابل 2.9 مليون يورو، أي ما يقارب الـ 53 مليار جنيه مصري، وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة من اللوحة الشهيرة، وتُعرف اللوحة باسم «هيكينج موناليزا» نسبة إلى مالكها، الذي جادل دون جدوى، بأن نسخة اشتراها في الخمسينيات من القرن الماضي كانت حقيقية، وأنها واحدة من نسخ عديدة من اللوحة الأصلية، والمعلقة في متحف اللوفر في باريس.

