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ملياردير أوروبي يشتري لوحة “موناليزا” مزيفة بحوالي 53 مليار جنيه (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-19T07:57:30+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : السبت 19 يونيو 2021 - 7:57 صباحًا
ملياردير أوروبي يشتري لوحة “موناليزا” مزيفة بحوالي 53 مليار جنيه (فيديو)

كل الوطن – وكالات: في واقعة غير مسبوقة، اشترى جامع مقتنيات أوروبي، نسخة من لوحة الـ«موناليزا» الشهيرة لـ ليوناردو دافنشي، التي تعود للقرن السابع عشر بمقابل 2.9 مليون يورو، أي ما يقارب الـ 53 مليار جنيه مصري، وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة من اللوحة الشهيرة، وتُعرف اللوحة باسم «هيكينج موناليزا» نسبة إلى مالكها، الذي جادل دون جدوى، بأن نسخة اشتراها في الخمسينيات من القرن الماضي كانت حقيقية، وأنها واحدة من نسخ عديدة من اللوحة الأصلية، والمعلقة في متحف اللوفر في باريس.

وجاءت عملية البيع خلال مزاد لدار «كريستيز» في باريس أمس الجمعة، وقالت المتحدثة باسم الدار: «هذا جنون، هذا مستوى قياسي لنسخة مقلدة من لوحة الموناليزا»، وأضافت بأنه كان هناك 14 مزايدًا في المزاد الدولي، وإنه خلال ساعة قفزت العطاءات من 500 ألف إلى 2.4 مليون يورو قبل طرح العرض النهائي البالغ 2.9 مليون يورو، بحسب «رويترز».

يذكر أنه في عام 2017، باعت دار «كريستيز» في نيويورك لوحة «سالفاتور موندي» لـ دافنشي مقابل 450 مليون دولار لمشتر مجهول، مما يجعلها أغلى قطعة فنية بيعت في مزاد على الإطلاق.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414579

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