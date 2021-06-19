حمّو بيكا صورة سيارته الجديدة.. تعرف على سعرها ومواصفاتها

كل الوطن – وكالات: نشر حمو بيكا مغني المهرجانات، أمس الأربعاء، على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، صورة له وهو يستند على سيارته ماركة «أودي كيو 8» بعد أن قام بإجراء بعض التجديدات فيها حتى صارت باللون الذهبي، وكتب «عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24»، وتفاعل معه جمهور السوشيال ميديا قائلين: «ربنا يبارك لك فيها».

وأثارت الصورة تساؤلات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عن مواصفات سيارته وسعرها في السوق حاليا، ووفقا إلى أحمد مجدي مدير مبيعات في إحدى معارض السيارات يقول إن سيارة أودي Q8 موديل 2021، من أفضل وأحسن السيارات حاليا، من حيث جودة الصنع وقوتها ومهاراتها وسرعتها على الطرق.

وأوضح «أحمد» عدة مميزات ومواصفات لسيارة « أودي Q8».

مواصفات سيارة أوديQ8 2021 وسعرها

– سيارة المانية المنشأ.

– تتميز بتصميم خارجي وداخلي ممتازين.

– تعتبر السيارة الوحيدة التي تمتلك مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالليزر.

– تقدم السيارة أداء قوي جدًا مع مساحات داخليه واسعة وشنطة خلفيه كبيرة الحجم.

– تعتبر أودي Q8 هي السيارة الأحدث والأقل انتشارا في هذه الفئه، حيث تنافس بي إم دبليو X6.

– أداء السيارة قوي جدًا وذلك بسبب الموتور القوي ونظام الدفع الرباعي للعجلات.

– تسارع السيارة من صفر الى 100 كم في 5.6 ثانية.

– السيارة موفرة للوقود بالنسبة لحجمها الكبير، فهي تستهلك 10.9 لتر لكل 100 كم.

– عزل السيارة للأصوات الخارجية ممتاز ولا يوجد أصوات داخل السيارة.

– ثبات السيارة ممتاز على الطرق السريعة.

عيوب Audi Q8

-المقاعد الخلفية تكفي لشخصين فقط بسبب نفق الفتيس الكبير.

– عجلة القيادة تفتقر الى العصرية وتعتبر متأخرة عن المنافسين.

سعر سيارة أودي Q8

يؤكد «أحمد» أن هذه السيارة من السيارات باهظة الثمن بسبب إمكانياتها المرتفعة، وسعرها يصل إلى 2 مليون جنيه مصري.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414582