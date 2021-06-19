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مصر.. المحكمة تصدر حكمها على شيري هانم وابنتها

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 19 يونيو 2021 - 6:55 مساءً
مصر.. المحكمة تصدر حكمها على شيري هانم وابنتها

كل الوطن – وكالات: أصدرت محكمة مصرية حكما بمعاقبة شيري هانم وابنتها بالحبس 5 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية بالمجتمع.

وقالت المحكمة في أسباب إدانتهما إن المتهمتين مارستا الدعارة وحرضتا على تسجيلها بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وذكرت أن “الأسباب اعتداء شيرى هانم ونجلتها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم”.

وذكرت الأسباب أن المتهمتين نشرتا مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسببًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414614

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