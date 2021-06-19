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مصر.. تطورات جديدة في قضية فيديو دهس طبيبة في الشارع

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : السبت 19 يونيو 2021 - 7:27 مساءً
مصر.. تطورات جديدة في قضية فيديو دهس طبيبة في الشارع

كل الوطن – وكالات: ألقت قوات الأمن في مصر، القبض على سائق متهم بمحاولة دهس طبيبة بمحافظة الشرقية، بعد انتشار فيديو الجريمة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر أمني، أن حقيقة الواقعة “تتمثل في تحرير الطبيبة المشار إليها بمقطع الفيديو في وقت سابق، محضر يتضمن اتهامها لقائد السيارة – مرتكب الواقعة – باصطدامه بها، حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإحداث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة لملامستها مرآة سيارته دون قصد”.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، معللا ذلك بتعرضه لغيبوبة سكر.

واتهمت طبيبة في مستشفى القنايات المركزي في الزقازيق موظفا في ذات المركز بمحاولة دهسها عمدا بسبب ملامستها لمرآة سيارته دون قصد حسب قولها.

وحررت الطبيبة محضرا ضد الموظف بعد نجاتها من الحادث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414620

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