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وفاة الفنّان المصري سيد مصطفى عن عمر 65 عاما

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : السبت 19 يونيو 2021 - 11:45 مساءً
وفاة الفنّان المصري سيد مصطفى عن عمر 65 عاما

كل الوطن – وكالات: أعلن الفنان المصري منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان سيد مصطفى، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 65 عاما.

ولم يكشف منير مكرم، عبر صفحته على “فيسبوك”، أي تفاصيل حول تشييع جنازة الفنان سيد مصطفى، أو أسباب الوفاة، واكتفى بنشر صورة الراحل، وعلق عليها قائلا: “الدوام لله.. سيد مصطفى”.

وكان الفنان سيد مصطفى، كشف في 2019 عن أزمة مرت به، إذ أكد أنه متوقف عن العمل منذ أحداث ثورة 2011 في مصر، مشيرا إلى أنه يعد من أقدم الممثلين.

وعلق الفنان سيد مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا “أنا بقالي 66 سنة بمثل” منذ أن كنت في الخامسة من عمري في فيلم “جعلوني مجرما”.

وكشفت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية أن الفنان سيد مصطفى غير مقيد بالنقابة وليس على قوتها وبالتالى ليس له أي حقوق أو التزامات تلزم النقابة تجاهه.

وسيد مصطفى له أكثر من 500 عمل من مسلسلات وأفلام وسهرات إلا أنه لم يأخذ أي دور بطولي وجميع أعماله ثانوية.

وكانت آخر أعمال الفنان سيد مصطفى مشاركته في مسلسل “فرصة تانية” بالموسم الرمضاني قبل الماضي 2020.

المصدر: صدى البلد+فيتو

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414624

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