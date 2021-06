الملكة نور تتهم السلطات الأردنية بتنفيذ عملية “اغتيال شخصية” بحقّ ابنها

كل الوطن – وكالات: اتهمت الملكة نور الحسين أرملة العاهل الأردني الراحل سلطات بلادها، بمحاولة تنفيذ عملية “اغتيال شخصية” بحق ابنها الأمير حمزة من خلال “حملة إعلامية مضللة”.

وكتبت الملكة نور المقيمة في الولايات المتحدة على صفحتها في “تويتر” باللغة الإنجليزية، تعليقا على تداول تسجيلات صوتية منسوبة لولي العهد السابق وأحد المتهمين في قضية “الفتنة”: “اغتيال شخصية لأردني هاشمي وطني وشريف من خلال حملة إعلامية مضللة. وجه مخجل للسياسة في منطقتنا ولكن ليس لشعبنا”.

Character assassination of an honorable and patriotic Hashimite Jordanian by a media disinformation campaign. A shameful face of our region’s politics but not of our people. https://t.co/mFbHLTDeMD

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) June 19, 2021