تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنالأردن.. محكمة أمن الدولة تعقد أولى جلساتها بقضية “الفتنة”كل الوطنالملكة نور تتهم السلطات الأردنية بتنفيذ عملية “اغتيال شخصية” بحقّ ابنهاكل الوطنوفاة الفنّان المصري سيد مصطفى عن عمر 65 عاماكل الوطنمصر.. سميرة عبد العزيز ترفض مقاضاة الفنان محمد رمضان وتكشف السببكل الوطن“نحن في بلد الملك النجاشي”.. مفتي إثيوبيا يهاجم شيخ الأزهر في مصر بسبب سد النهضةكل الوطنإبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيرانكل الوطنالكشف عن حقيقة صورة محمد صلاح مع إداري في نادي بيتار الإسرائيلي (صورة)كل الوطنحمّو بيكا صورة سيارته الجديدة.. تعرف على سعرها ومواصفاتهاكل الوطنملياردير أوروبي يشتري لوحة “موناليزا” مزيفة بحوالي 53 مليار جنيه (فيديو)كل الوطنمن يعاني من نقص مضادات الأكسدة؟

الأردن.. محكمة أمن الدولة تعقد أولى جلساتها بقضية “الفتنة”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الأحد 20 يونيو 2021 - 2:35 مساءً
الأردن.. محكمة أمن الدولة تعقد أولى جلساتها بقضية “الفتنة”

كل الوطن – وكالات: تعقد محكمة أمن الدولة في الأردن، يوم غد الاثنين، أولى جلساتها بمحاكمة المتهمين بقضية “الفتنة”.

وستتم محاكمة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين.

وفي تفاصيل هذه المحاكمة، تجدر الإشارة، إلى أن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تضمن تهمتي جناية “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته”.

بالإضافة إلى ما سبق، جدير بالذكر أنه أسند إلى باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين جناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414677

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.