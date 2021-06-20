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بعد إطلاق عدد من الوعول البرية.. أنباء عن اصطياد أحدها والسلطات تتحرك (صور + فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-20T17:10:04+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 دقيقةآخر تحديث : الأحد 20 يونيو 2021 - 5:10 مساءً
بعد إطلاق عدد من الوعول البرية.. أنباء عن اصطياد أحدها والسلطات تتحرك (صور + فيديو)

كل الوطن – متابعات: كشفت صحيفة “سبق” نقلا عن مصدر بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، عن تقديم بلاغ لشرطة الباحة، حول اصطياد أحد الوعول البرية.

وأشار المصدر إلى أنه جار التحقق من وقوع الحادثة من عدمها، وقال: “لم نتبين حتى الآن من دقة المقطع المتداول الذي تلقينا بلاغًا عنه، فتم تقديم بلاغ للشرطة لبيان هل هو جديد أم قديم؟ وهل يخص الباحة أم لا؟”، حيث جاء ذلك بعد تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه شخص اصطاد أحد الوعول البرية.

وحول وجود شرائح تعقب في الوعول البرية من عدمها ليسهل تعقبها، ورصد مواقعها، نفى المصدر علمه بذلك.

من جانبها، وجهت القوات الخاصة للأمن البيئي تحذيرات، وأوضحت قائلة: “‏يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، وتبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60000 ريال”، في حين شددت إمارة الباحة على “الوقوف بحزم ضد المخالفات البيئية ‏يسهم في ازدهار بيئتنا واستدامتها”.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن إطلاق 20 من الوعول في الجبلية في متنزه الشكران بمنطقة الباحة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة، وأعلن عن ذلك في “تويتر” قائلا: “أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم 20 من الوعول الجبلية في متنزه الشكران بمنطقة الباحة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة”.

كما أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نشر مقاطع فيديو متداولة في السعودية نشرها مغردون للوعول وهي هائمة في الطرقات مما يشكل خطورة على مرتاديها، في حين كان رد “الحياة الفطرية” بأن إطلاقها في هذا المكان رفع لمستوى الوعي البيئي.

هذا وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر “إطلاق الوعول البرية”.

بالإضافة إلى ما سبق، طالب عدد من أهالي الباحة باستحداث قوات الأمن البيئي في المنطقة لحماية بيئة المنطقة النباتية والحيوانية، والتي لم شاهد بشكل ميداني حتى الآن، حيث تكثر بها الغابات والحيوانات التي تحرص عليها الدولة وتحميها.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414686

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