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د. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في المشهد السياسي المأزوم في إسرائيل!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الأحد 20 يونيو 2021 - 5:09 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في المشهد السياسي المأزوم في إسرائيل!

الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تصمد كثيراً ، وفق رؤية العديد من المراقبين السياسيين ، فهي تآلف هش ، يضم مكونات غير متجانسة مُختلفة أيدولوجياً ، من اليمين ، والوسط ، واليسار ، لم يجمعهم على طاولة واحدة ، سوى هدف إقصاء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو من الحكم الذي استمر لمدى 12 عاماً .
هذا التحالف الهش ، غير المُتجانس ، نال ثقة الكنيست الإسرائيلي بغالبية صوتٍ واحد فقط ، إذ حصل على 60 صوتاً مقابل 59 ، ولكن ، كان الأمر ، كافياً ، لإنهاء سيطرة حزب الليكود على حكم إسرائيل !
سيتولى نفتالي بينيت رئاسة الحكومة لمدة عامين ، ويليه يائير لابيد زعيم حزب المعارضة الوسطي ” يوجد مستقبل ” ، في عام 2023 !
من جهته ، لن يستسلم نتنياهو بسهولة ، خاصة وأنَّ الاتهامات بالفساد تلاحقه ، ولن ينقذه من حبائل السجن ، إلا إسقاط حكومة نفتالي بينيت ، والعودة إلى الحكم مجدداً ، مُدعياً ، بأنَّ ما جرى، أعظم تزوير انتخابي في تاريخ إسرائيل !
بدوره ، حزب الليكود ، يريد طي صفحة نتنياهو ، فالحزب الذي حكم إسرائيل لمدة 32 عاماً ، يجد في نتنياهو سبباً رئيساً لخسارته ، وهو ما يعطي المزيد من الزخم لمنافسيه على رئاسة الليكود ، فالمصائب يا نتنياهو لا تأتي فُرادى !
ومن اللافت أن جلسة الثقة بالحكومة الإسرائيلية الجديدة ، قد شهدت ضجة ، وصيحات ، من نواب الليكود ، وحزب الصهيونية الدينية ، وطردت رئاسة الجلسة ، أحد أعضاء الحزب الأخير ، بعد إثارته اضطراباً أثناء كلمة رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بينيت ، ما يعكس الأجواء الصاخبة والمشحونة التي يتميز بها المشهد السياسي الإسرائيلي الحالي !
على أية حالٍ ، حزب الليكود ، و تآلف التغيير ، وإن اختلفوا سياسياً وأيدولوجياً ، فهم متفقون على ممارسة كل السياسات الاستفزازية ، التي تنسف أية جهود دولية ، لبناء السلام الإسرائيلي الفلسطيني ، فقد تعهدت الحكومة الجديدة ، كسابقتها ، في الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهويد ، خاصة حول القدس والمسجد الأقصى ، وتمكين قطعان المستوطنين من تيسير عربدتهم ، ومسيراتهم ، ومنها مسيرة الأعلام الصهيونية ، التي ينظمها اليمين الإسرائيلي المُتطرّف ، سنوياً ، للاحتفال بذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967، وتسميها جمعيات يهودية متطرفة بيوم توحيد القدس ، وتستهدف ترحيل أُسرٍ من ساكني القدس والمسجد الأقصى ، ومصادرة منازلهم !
حكومة نفتالي بينيت أشد مكراً واستفزازاً من سابقتها ، ولكن كما أسقطت صواريخ المقاومة نتنياهو ، فهي جاهزة ، وقادرة ، بدعم العرب وشرفاء العالم ، على إسقاط سواه ، ويكفي أنَّ القرار الإسرائيلي اليوم يتحسب للأسوأ ، وتؤخذ تهديدات المقاومة ، على محمل الجدِّ !
خلاصة القول لا فرق بين ائتلاف نتنياهو ، وكوكتيل بينيت – لابيد ، فكلاهما متفقان ، على تعظيم ما يسمونه بأرض إسرائيل ، وإنكار الوجود والحقوق الفلسطينية أصلاً ، وعلينا نحن العرب إعادة رسم سياساتنا، وتوحيد أفكارنا ، لمواجهة صهاينة الإرهاب والاستيطان .

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414693

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