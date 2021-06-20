مُتحدّث “الصحة”: ندرس إمكانية إعطاء جرعة ثانية من لقاح كورونا من نوع مختلف

كل الوطن – الرياض: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الجائحة لازالت مستمرة، والعالم يرصد تسجيل إصابات بكورونا

وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا في المملكة إن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له وإن الجرعات المعطاة حتى الآن تجاوزت 16.522.087 جرعة، مؤكداً على الجميع ضرورة التسجيل لأخذ اللقاح لنتجاوز الأزمة بسلام، وأضاف أن المملكة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على أرواح الجميع، مشيراً إلى أن بعض مناطق المملكة تشهد استقرارًا في الإصابات.

وأشار العبدالعالي إلى أنه كلما سارعنا بأخذ اللقاح سنصل للمناعة المجتمعية قبل ظهور أي تحورات، وأوضح أن هناك تجارب عالمية أكدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى من لقاح والجرعة الثانية من لقاح آخر، منوهاً إلى أن لقاح أكسفورد واسترزينكا متوفر في المملكة ولا صحة لانقطاعه، مؤكداً على أنه يجب ملاحظة أعراض كورونا التي تصيب الأطفال وأخذهم لعيادات “تطمن”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414702