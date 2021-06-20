تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في المشهد السياسي المأزوم في إسرائيل!كل الوطنالأردن.. محكمة أمن الدولة تعقد أولى جلساتها بقضية “الفتنة”كل الوطنالملكة نور تتهم السلطات الأردنية بتنفيذ عملية “اغتيال شخصية” بحقّ ابنهاكل الوطنوفاة الفنّان المصري سيد مصطفى عن عمر 65 عاماكل الوطنمصر.. سميرة عبد العزيز ترفض مقاضاة الفنان محمد رمضان وتكشف السببكل الوطن“نحن في بلد الملك النجاشي”.. مفتي إثيوبيا يهاجم شيخ الأزهر في مصر بسبب سد النهضةكل الوطنإبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيرانكل الوطنالكشف عن حقيقة صورة محمد صلاح مع إداري في نادي بيتار الإسرائيلي (صورة)كل الوطنحمّو بيكا صورة سيارته الجديدة.. تعرف على سعرها ومواصفاتهاكل الوطنملياردير أوروبي يشتري لوحة “موناليزا” مزيفة بحوالي 53 مليار جنيه (فيديو)

مُتحدّث “الصحة”: ندرس إمكانية إعطاء جرعة ثانية من لقاح كورونا من نوع مختلف

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الأحد 20 يونيو 2021 - 6:11 مساءً
مُتحدّث “الصحة”: ندرس إمكانية إعطاء جرعة ثانية من لقاح كورونا من نوع مختلف

كل الوطن – الرياض: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الجائحة لازالت مستمرة، والعالم يرصد تسجيل إصابات بكورونا

وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا في المملكة إن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له وإن الجرعات المعطاة حتى الآن تجاوزت 16.522.087 جرعة، مؤكداً على الجميع ضرورة التسجيل لأخذ اللقاح لنتجاوز الأزمة بسلام، وأضاف أن المملكة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على أرواح الجميع، مشيراً إلى أن بعض مناطق المملكة تشهد استقرارًا في الإصابات.

وأشار العبدالعالي إلى أنه كلما سارعنا بأخذ اللقاح سنصل للمناعة المجتمعية قبل ظهور أي تحورات، وأوضح أن هناك تجارب عالمية أكدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى من لقاح والجرعة الثانية من لقاح آخر، منوهاً إلى أن لقاح أكسفورد واسترزينكا متوفر في المملكة ولا صحة لانقطاعه، مؤكداً على أنه يجب ملاحظة أعراض كورونا التي تصيب الأطفال وأخذهم لعيادات “تطمن”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414702

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.