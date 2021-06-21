السعودية توضح عقوبة من يقتل الكائنات الفطرية الحيوانية أو يؤذيها

كل الوطن – الرياض: حذرت النيابة العامة السعودية من قتل الكائنات الفطرية الحيوانية وإيذائها، مؤكدة أن العقوبة تنتظر مرتكبها وتستثنى من ذلك الحالات المحددة لقتل تلك الكائنات، وفقا لما تبينه اللوائح.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أن عقوبة من يقتل الكائنات الفطرية الحيوانية أو يؤذيها تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام وغرامة مالية مقدارها 30 مليون ريال.

وأضافت أن “ذلك يأتي لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والعمل على المحافظة عليها، إضافة لتفعيل إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن الفطري بهذا الشأن”.

تُعزز الحماية الجنائية المنوطة بـ #النيابة_العامة من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالإنقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن، والإخلال بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية. pic.twitter.com/Xah7re5VCc — النيابة العامة (@bip_ksa) June 20, 2021

المصدر: “عكاظ” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414711