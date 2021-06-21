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مصر.. إعدام قاتل سمعان شحاتة في السجن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : الإثنين 21 يونيو 2021 - 8:43 مساءً
مصر.. إعدام قاتل سمعان شحاتة في السجن

كل الوطن – وكالات: أكدت وسائل الإعلام المصرية تنفيذ حكم الإعدام في أحمد سعيد السنباطي المدان بقتل القمص سمعان شحاته كاهن كنيسة المرج، وتم نقل جثته للمشرحة تمهيدا لتسليمها لذويه.

وجاء الإعدام بعدما أحالت المحكمة أوراق شحاته بقتل القس سمعان شحاتة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل كاهن المرج” إلى مفتي الجمهورية، وأصدرت حكمها بالإعدام على المتهم.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطي 19 سنة، فني صناعي، مقيم بالمرج بقيامه، في أكتوبر الماضي، بقتل سمعان شحاتة رزق الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل القس، وأعد لذلك الغرض، سلاح أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن أنه سيظفر فيه بالمجني عليه، حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة من جسده، وأجهز عليه بالسلاح الأبيض، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، كما أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيض.

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وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، مع المتهم أنه لا يعاني من أي مرض نفسي، وكان في كامل وعيه أثناء قتل المجني عليه، مشيرًا إلى أنه قبل يوم الحادث خطط لقتل أي كاهن يراه أمام الكنيسة.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه اشترى سلاح أبيض ونزل ووقف في الشارع بالقرب من الكنيسة، وما إن لمح المجني عليه حتى سارع إليه، وباغته بطعنات متفرقة، مؤكدًا أنه لا يعرف المجني عليه معرفة شخصية، إلا أنه رأى شخصًا يرتدي زي الكهنة، فقرر قتله.

المصدر: الأخبار

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414728

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