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مصر.. الحكم بإعدام مسؤول في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي وشقيقه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : الإثنين 21 يونيو 2021 - 10:28 مساءً
مصر.. الحكم بإعدام مسؤول في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي وشقيقه

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة مصرية بإعدام رامي محمد شحاته فني هندسي بمجلس وزراء حكومة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لراضي محمد شحاتة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

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كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

المصدر: مصراوي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414746

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