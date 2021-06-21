تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. الحكم بإعدام مسؤول في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي وشقيقهكل الوطنمصر تتحدث عن تلوث مياه النيل بسبب سد النهضةكل الوطنشاهد.. حارس برازيلي يسجل هدفا في الوقت “القاتل” على طريقة مواطنه أليسونكل الوطنمصر.. إعدام قاتل سمعان شحاتة في السجنكل الوطنالأردن.. بدء المحاكمة في “قضية الفتنة” في جلسة سريةكل الوطنالسعودية توضح عقوبة من يقتل الكائنات الفطرية الحيوانية أو يؤذيهاكل الوطن57 شخصية إسلامية من إندونيسيا: قرار المملكة بتنظيم حج هذا العام قرار حكيمكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في المشهد السياسي المأزوم في إسرائيل!كل الوطنالأردن.. محكمة أمن الدولة تعقد أولى جلساتها بقضية “الفتنة”كل الوطنالملكة نور تتهم السلطات الأردنية بتنفيذ عملية “اغتيال شخصية” بحقّ ابنها

صحيفة بللسمر تطلق مبادرة ” لنجعل بللسمر خضراء “

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 21 يونيو 2021 - 10:33 مساءً
صحيفة بللسمر تطلق مبادرة ” لنجعل بللسمر خضراء “

كل الوطن – الرياض: اطلقت صحيفة بللسمر مبادرة ” لنجعل بللسمر خضراء ” بالتعاون مع رابطة بللسمر للبيئة تحت رعاية رئيس مركز بللسمر الأستاذ محمد بن بدوي الأحمري وبحضور شيخ شمل قبائل بللسمر الدكتور سعيد بن طراد بن جرمان ومدير شرطة بللسمر العقيد عوضه بن محمد الأحمري ومدير وحدة البيئة والمياه والزراعة ببللسمر الأستاذ عبدالله بن مهدي الأسمري ، والتي تهدف إلى توزيع 55 ألف بذرة من نبات السدر الجبلي بالإضافة لمبادرة من الأستاذ رامي الأسمري بتوزيع 50 شتلة جاكرندا وعدداً من بذور الخضروات والورقيات .

هذا وقد بدأت المبادرة بكلمة من مدير صحيفة بللسمر الأستاذ خالد بن عبد المعين الذي أوضح الهدف من هذه المبادرة والعمل مستقبلاً مع كافة الجهات الحكومية وشرائح المجتمع لغرس مفهوم أهمية جعل بللسمر خضراء والثمار التي ستجنيها بللسمر كافة .

8f760c72 8b17 4aa1 bcda 1cc355f43a4a - كل الوطن
6a0aa0c2 f395 4bb5 bc06 322a5c5a32e9 - كل الوطن
9b882c12 4539 434b bb78 6bd5a35921d3 - كل الوطن
1dfbf09c 57c9 4dea 8c17 76b1c3ff2242 - كل الوطن
اقرأ أيضا...
956e6f9e 6a5b 4353 b079 ad1601cd3aab - كل الوطن
4aebe61d 0cb6 4723 a493 466844e98a87 - كل الوطن
691608cf bc6c 473b a5d8 4758781fc0b8 - كل الوطن

وقد حضر انطلاق المبادرة عدد من مشائخ ونواب بللسمر والشخصيات الهامة وثلة من المهتمين بمجال الزراعة ، حيث تم توزيع بذور السدر الجبلي وشتلات الجاكرندا حسب أولوية المسجلين في رابط طلب البذور الذي تم الإعلان عنه سابقاً .

وقد شكر رئيس مركز بللسمر صحيفة بللسمر التي قامت على هذه المبادرة المباركة التي تهتم بالإنسان والمكان ومثمناً جميع الجهود التي تقوم بها الصحيفة في بللسمر .

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة مستمرة بجهود حثيثة من قبل طاقم عمل صحيفة بللسمر حتى تصبح بللسمر كافة خضراء .

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414749

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.