صحيفة بللسمر تطلق مبادرة ” لنجعل بللسمر خضراء “

كل الوطن – الرياض: اطلقت صحيفة بللسمر مبادرة ” لنجعل بللسمر خضراء ” بالتعاون مع رابطة بللسمر للبيئة تحت رعاية رئيس مركز بللسمر الأستاذ محمد بن بدوي الأحمري وبحضور شيخ شمل قبائل بللسمر الدكتور سعيد بن طراد بن جرمان ومدير شرطة بللسمر العقيد عوضه بن محمد الأحمري ومدير وحدة البيئة والمياه والزراعة ببللسمر الأستاذ عبدالله بن مهدي الأسمري ، والتي تهدف إلى توزيع 55 ألف بذرة من نبات السدر الجبلي بالإضافة لمبادرة من الأستاذ رامي الأسمري بتوزيع 50 شتلة جاكرندا وعدداً من بذور الخضروات والورقيات .

هذا وقد بدأت المبادرة بكلمة من مدير صحيفة بللسمر الأستاذ خالد بن عبد المعين الذي أوضح الهدف من هذه المبادرة والعمل مستقبلاً مع كافة الجهات الحكومية وشرائح المجتمع لغرس مفهوم أهمية جعل بللسمر خضراء والثمار التي ستجنيها بللسمر كافة .

وقد حضر انطلاق المبادرة عدد من مشائخ ونواب بللسمر والشخصيات الهامة وثلة من المهتمين بمجال الزراعة ، حيث تم توزيع بذور السدر الجبلي وشتلات الجاكرندا حسب أولوية المسجلين في رابط طلب البذور الذي تم الإعلان عنه سابقاً .

وقد شكر رئيس مركز بللسمر صحيفة بللسمر التي قامت على هذه المبادرة المباركة التي تهتم بالإنسان والمكان ومثمناً جميع الجهود التي تقوم بها الصحيفة في بللسمر .

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة مستمرة بجهود حثيثة من قبل طاقم عمل صحيفة بللسمر حتى تصبح بللسمر كافة خضراء .

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414749