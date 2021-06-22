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هجوم حاد على نجل فنانة مشهورة بسبب قبلة والدته من عادل إمام

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-22T18:33:00+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 6:33 مساءً
هجوم حاد على نجل فنانة مشهورة بسبب قبلة والدته من عادل إمام

كل الوطن – وكالات: تعرض الفنان المصري عمر خورشيد لهجوم حاد بعدما نشر صورة والدته مع عادل إمام أثناء تقبيلها في فيلم “حنفي الأبهة”، قائلا إن هذا المشهد لا يمكن أن يكسره.

ونشر عمر خورشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة المشهد، معلقا عليها بقوله: “هو الناس بتتعامل معايا ليه إن صورة زي دي ممكن تذلني أو تكسرني.. فيلم حنفى الأبهة إنتاج 1991 وجرى عرضه بنفس السنة.. شكرًا يا والدتي يا حبيبتي إنك ربتيني وكبرتيني وخلتيني الإنسان اللى أنا عليه دلوقتي”.

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وأضاف عمر خورشيد، قائلا: “مفيش أي حاجة عملتها أو هتعمليها في حياتك ممكن تضايقني أو تكسرني.. بحبك أوي وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللى بيحبك وتقدمي لهم فن أفضل وأعظم دايما”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414766

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