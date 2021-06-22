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مصر.. بسبب انتشار فيديو رقص “جريء” لفتيات في الشارع.. مطالبات بغلق “تيك توك”

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 6:37 مساءً
مصر.. بسبب انتشار فيديو رقص “جريء” لفتيات في الشارع.. مطالبات بغلق “تيك توك”

كل الوطن – وكالات: شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا، بعد انتشار فيديو لمجموعة من الفتيات خلال رقصهن بشكل جريء في الشارع أثناء افتتاح أحد المحال.

وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر طريقة قيام الفتيات بوصلات رقص بشكل جريء رفقة مجموعة من الشباب، خلال افتتاح أحد المحال.

وأظهر المقطع الفتيات وهن يرقصن بطريقة تشبه طريقة مطربي المهرجانات الشعبية، ما دفع العديد لانتقادهن.

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وعبر العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم، مدونين: “دي لو لابسة بدلة رقص وبترقص بلدي أكرم لها.. ايه الأرف ده”، “هي نفسها تكون رقاصة بس خايفة يتقال عليها رقاصة”، “أنا على أيامي زمان كان افتتاح المحلات بيعلقوله كهارب وبلالين كبيرة بتتنفخ”.

وكانت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، طالبت الجهات المسؤولة بغلق برنامج “تيك توك”، نظرا لما كان له من تأثير سلبي على أخلاق الفتيات والشباب داخل المجتمع المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414770

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