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مصر.. الحكم بالإعدام على مدانين بجريمة هزت البلاد قبل عام

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 23 يونيو 2021 - 12:34 صباحًا
مصر.. الحكم بالإعدام على مدانين بجريمة هزت البلاد قبل عام

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر بإعدام المتهمين في قضية “شهيدة الشرف” بعد تصديق المفتي على قرار إعدامهما.

وصدر القرار في الجريمة التي أثارت ضجة كبيرة في مصر العام الماضي، بعد اتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطوّر الأمر إلى قتلها في أثناء مقاومتها.

وبكت أم الضحية، عقب صدور الحكم، قائلة: “حقك رجعلك يا إيمان، ربنا رجعلك حقك في الدنيا يا بنتي، نفسي أشوفه مشنوق زي ما شنق بنتي وهي بتدافع عن شرفها”.

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وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبدالله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17 يونيو 202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، قتل المتهم الأول المجني عليها إيمان عادل حسن عبده عمدا بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فمها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى فارقت الحياة.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم الثاني زوج المجني عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها، کرها عنها حال كونه من له سلطة عليها (زوجها) لاختلاق واقعة تخدش شرفها واعتبارها بغية تطليقها وذلك لقاء مبلغ مالي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414773

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