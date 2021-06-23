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مصر توجه رسالة لإثيوبيا بشأن الحرب من أجل المياه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 23 يونيو 2021 - 7:31 مساءً
مصر توجه رسالة لإثيوبيا بشأن الحرب من أجل المياه

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، أن مصر لم تدخل دائرة حروب المياه، مشيرا إلى أن تكلفة التعاون أرخص من تكلفة الحرب.

وأضاف عبد العاطي، خلال برنامج “حديث القاهرة” عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن مصر لم تدخل دائرة حروب المياه، مشيرا إلى أن تكلفة التعاون أرخص من تكلفة الحرب، حيث أن الحرب دائما تنتهي بسلام، ولا بد من العمل ولكل شخص له دور ويجب أن لا نتكاسل عنه.

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وتابع: “تعنت إثيوبيا في بناء سد النهضة ليس قوة ولكنه عدم ثقة في النفس وعدم وجود إرادة سياسية ووجود قوة تزايد على مصلحة وطنها”.

وأكد أن المياه هي القضية الهامة للشعب المصري ويجب أن لا نستخدم كلمة “اطمئنان” في هذه اللحظات، موضحا أنه يجب أن نشعر بالقلق الصحي الذي يجعلنا نعرف المشكلة وهي نقص المياه نتيجة سد النهضة وتغيرات مناخية وزيادة سكانية.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414782

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