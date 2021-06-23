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للمرة الأولى.. عماد متعب يكشف طبيعة مرضه وسبب مظهر عينه الغريب (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 23 يونيو 2021 - 7:33 مساءً
للمرة الأولى.. عماد متعب يكشف طبيعة مرضه وسبب مظهر عينه الغريب (فيديو)

كل الوطن – وكالات: كشف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عماد متعب، أخيرا تفاصيل حالته الصحية، بعدما رفض في وقت سابق الخوض فيها لأنها أمور لا يجوز تداولها علنا حسب تعبيره.

وقال متعب خلال تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”: “أنا بحالة جيدة، لا أعاني من أي شيء خطير، كل ما في الأمر أنني شعرت ببعض التعب خلال الفترة الماضية أثناء وجودي في مدينة الجونة، ووقتها ذهبت إلى المستشفى واكتشفت وجود بعض الحصوات بالكلى ومشكلات بالقولون، لكنها مرت، ربما ظهر علي بعض علامات الإجهاد بعدها، بجانب أنني قمت بإجراء عملية جراحية في العين منذ شهر، هذا كل ما في الأمر”.

وأكد متعب أنه لا يعاني حاليا من أي مشاكل صحية، مشيرا إلى أنه قد يسافر إلى الخارج من أجل الاطمئنان بشكل كامل على صحته.

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وتابع: “قمت بإجراء تحاليل وأشعة لمعرفة سبب الأوجاع غير المفهومة التي أشعر بها، لكن جميعها جاءت سليمة، لذلك قلت أنني سأسافر للخارج للاطمئنان أكثر، فما أنا متأكد منه حاليا أنني أعاني من حصوات في الكلى والتهاب في القولون، لكن هناك بعض الآلام مجهولة السبب”.

وواصل: “أحيانا أشعر بأوجاع في الجزء الأيسر من جسدي، وأحيانا بتنميل في يدي، كلها بلا أسباب وفقا للتحاليل”.

وبسؤاله عن سبب مظهر عينه الغريب، أوضح: “أجريت جراحة منذ فترة بعيني، لوجود فتق دهني تحتها، لكن دواء السيولة الذي أتعاطاه يجعل الجروح تلتئم ببطء، لهذا ظهرت عيني بمظهر إعياء قليل مؤخرا”.

وأثارت الحالة الصحية لمتعب، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، ونشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسم “متعب رمز أهلاوي”، لدعم نجم الأهلي السابق، وأصبح الوسم الأعلى تفاعلا لساعات عدة في مصر.

المصدر: goal.com + مواقع التواصل

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414785

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