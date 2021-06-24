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مصر.. حمو بيكا يثير الجدل بصورة جديدة لسيارته الذهبية وشعبة الذهب تحرجه

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : الخميس 24 يونيو 2021 - 3:40 مساءً
مصر.. حمو بيكا يثير الجدل بصورة جديدة لسيارته الذهبية وشعبة الذهب تحرجه

كل الوطن – وكالات: أثار مطرب المهرجان المصري حمو بيكا ضجة كبيرة من جديد بعدما تداول صورة له أمام سيارته التي قام بتطويرها مؤخرا، مرفقا لها بتعليق عن الحقد والحسد، أثار غضب متابعيه.

وتداول بيكا، صورة له أمام سيارته ماركة أودي كيو 8، المطلية باللون الذهبي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقا عليها: “الحاقد والحاسد في النار”.

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وقالت التعليقات وسط هجوم من بعض متابعيه على تعليقه عن الحسد على الصورة، : “الناس مش بتحسد ولا بتحقد.. الناس بتستعجب على الزمن مش أكتر”.

وقال سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية نادي نجيب، إنه لا يوجد إمكانية لطلاء السيارات بماء الذهب، قائلا: “كذب”.

أضاف نجيب لـ”الوطن”: “مفيش ماء ذهب بيثبت على الصاج، ولون سيارة حمو بيكا الذهبي، عبارة عن مسحوق لون ذهبي، وما يحدث لا يخرج عن كونه شو إعلامي”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414793

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