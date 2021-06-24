أربع دول عربية تشارك في مناورات بحرية ضخمة مثيرة للجدل في البحر الأسود

كل الوطن – وكالات: تنضم أربع دول عربية إلى مناورات “نسيم البحر” البحرية التي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالبحر الأسود، بصفة مشارك أو مراقب وهي تونس والإمارات والمغرب ومصر.

وستشارك في هذه المناورات البحرية التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997، بعض الدول التي لا تجمعها أي علاقات رسمية أو أن علاقاتها تمر بفترة توتر حرجة مثل إسرائيل وتركيا وباكستان.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن 5 آلاف عسكري سيشاركون هذه المناورات البحرية التي أطلق عليها اسم “نسيم البحر”، إضافة إلى 32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، ما يجعل منها “أكبر تدريبات مشتركة منذ عام 1997”.

وتوصف هذه المناورات بأنها حدث هام لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من مشاركة العشرات من الدول غير الأعضاء في الحلف فيها بصفة مشارك أو مراقب.

وتضم قائمة الدول المشاركة “الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وإسرائيل وألبانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والدنمارك ومصر وإستونيا وفرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا واليابان. بالإضافة إلى لاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والمغرب والنرويج وباكستان وبولندا ورومانيا والسنغال وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة”.

وذكرت البحرية الأمريكية أن هذه التدريبات العسكرية البحرية التي ستستمر 12 يوما، ستشمل من بين أمور أخرى “الحرب البرمائية، وحرب المناورة البرية، وعمليات الغطس، وعمليات الاعتراض البحري، والدفاع الجوي، وتكامل العمليات الخاصة، والحرب ضد الغواصات، وعمليات البحث والإنقاذ”.

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد حذرت في وقت سابق من أن حجم تدريبات “نسيم البحر” الأمريكية – الأوكرانية في البحر الأسود، يزيد من خطر وقوع حوادث غير مقصودة هناك.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة، أن روسيا لهذا السبب، تدعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن هذه المناورات.

وفي تغريدة على حسابها في “تويتر”، قال السفارة الروسية في واشنطن: “لا يتوافق الحجم والطبيعة العدوانية الواضحة لهذه المناورات بتاتا، مع المهام الأمنية الحقيقية في منطقة البحر الأسود”.

المصدر: مونت كارلو الدولية + نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414800