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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 24 يونيو 2021 - 7:44 مساءً
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري

كل الوطن – واس: أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن خالد بن أحمد السديري -رحمه الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى مع سموه الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية, وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وجمع من المواطنين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414803

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