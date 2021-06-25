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وزارة الأوقاف المصرية: فعل شنيع داخل مسجد

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 25 يونيو 2021 - 12:27 صباحًا
وزارة الأوقاف المصرية: فعل شنيع داخل مسجد

كل الوطن – وكالات: أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، بيانا حول إيقاف عامل ارتكب “جريمة شنعاء” لا يقبلها دين أو شرع داخل أحد مساجد بند أبو كبير في محافظة الشرقية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الشرقية مجدي بدران أن المديرية رفعت مذكرة بشأن العامل إلى رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي أوضحت أنه لصالح العمل، فوافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إيقاف العامل عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، في الاتهامات المنسوبة إليه.

وبدأت الواقعة بتقديم بلاغ من أسرة إلى مركز شرطة أبو كبير في محافظة الشرقية تتهم فيه عاملا بمسجد البنوية بارتكاب فعل غير أخلاقي، فتم إلقاء القبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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وعلى الفور، تم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية

قررت نيابة أبو كبير العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية الاتهام الموجه له.

المصدر: أخبار اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414811

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