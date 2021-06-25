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النيران تلتهم ملفات حساسة في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الجمعة 25 يونيو 2021 - 8:35 مساءً
النيران تلتهم ملفات حساسة في مصر

كل الوطن – وكالات: تسبب حريق مجلس الدولة الذي وقع أمس الأربعاء، لاحتراق عدد كبير من أرشيف مجلس الدولة واختفاء ملفات القضايا بعد أن التهمتها النيران.

وتسبب الحريق فى تدمير كميات كبيرة من أوراق القضايا المخزنة داخل وحدة الأرشيف، فيما تجري عمليات فرز الأوراق من قبل لجان مختصة من مجلس الدولة لتحديد أوراق القضايا التالفة، وبحسب مصادر أمنية فإن الحريق شب في كرفان خشبي مملوء بأوراق القضايا ثم امتد إلى الكرفانات المجاورة وانتقل إلى الطابق الأرضي بالفيلا وأحدث أضرارًا بالغة.

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ويواصل فريق البحث الجنائي جمع المعلومات لحسم أسباب الحريق، بعد أن رجحت المعاينة المبدئية أنه ناتج عن حدوث ماس كهربائي في الكرفان، لكن البحث الجنائي لم ينته بشكل تام من أعمال الفحص والتحريات حول الحادث.

وبينت معاينة النيابة العامة، أن المبنى على مساحة 500 متر ومكون من بدروم وأرضي ودور أول مرتفع، وكرفانات جانبية خشبية على مساحة 500 متر ويرجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربى بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، لكن أسباب الحريق سيحسمها خبراء الأدلة الجنائية وتحريات البحث الجنائي وفي حالة وجود شبه جنائية سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب الحادث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414842

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