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السديس: الإبلاغ عن المخالفين والمهرّبين والإرهابيين والمتسلّلين مطلب ديني وواجب وطني

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : السبت 26 يونيو 2021 - 1:01 مساءً
السديس: الإبلاغ عن المخالفين والمهرّبين والإرهابيين والمتسلّلين مطلب ديني وواجب وطني

كل الوطن – وكالات: أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة والعمل والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني تحث عليه الشريعة الإسلامية وواجب وطني على جميع المواطنين والمقيمين.

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وقال معاليه: إن التعاون مع الجهات الأمنية المعنية بحفظ النظام والأمن هو واجب على كل مواطن ومقيم يسعى إلى المشاركة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، مشيراً إلى دور الرقابة المجتمعية في تعزيز الأمن وضبط المخالفين وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم في وطننا الغالي.

ودعا الشيخ السديس الله -عز وجل- أن يحمي بلادنا المباركة من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء والنماء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزي رجال الأمن خير الجزاء نظير ما يقدمونه من جهود مباركة تسهم في تعزيز الأمن وحفظ مصالح المجتمع والوطن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414861

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