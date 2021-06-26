السجن 22 عاما ونصف عام للشرطي المتورط بقتل جورج فلويد

مينيسوتا – أ ف ب: حُكم على الشرطي السابق ديريك شوفين الجمعة بالسجن لمدة 22 عاما ونصف عام لقتله الأميركي الأسود جورج فلويد، وهي عملية قتل أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

وقال القاضي بيتر كاهيل أثناء إعلان العقوبة في محكمة مينيابوليس إن “الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف”، وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما.

وأضاف كاهيل في كلمة مقتضبة أن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه “الرأي العام”، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414864