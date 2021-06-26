“هيئة الأمر بالمعروف” تباشر أعمالها في مقرها الجديد

كل الوطن – وكالات: باشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعمالها في مقرها الجديد الواقع على طريق الملك عبدالعزيز، بحي المربع بمدينة الرياض، حيث باشرت الرئاسة بإداراتها ووحداتها العمل في المبنى الجديد.

وتهدف الرئاسة العامة من خلال انتقالها لمقرها الجديد إلى توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين، حيث يحتوي المبنى على المتطلبات التي تحتاجها بيئة العمل والعاملون بناء على تصاميم نموذجية، والتي تشمل بهواً رئيساً ومكاتب إدارية وقاعات اجتماعات وقاعة كبرى رئيسة وقاعات للتدريب.

ويأتي ذلك ضمن مسيرة الرئاسة التطويرية لأعمالها ومقراتها، والتي تحظى بدعم واهتمام ومتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414870