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مصر.. صورة 30 حمارا مسلوخا تسبب ذعرا كبيرا والطب البيطري يكشف الأسباب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 28 يونيو 2021 - 4:00 مساءً
مصر.. صورة 30 حمارا مسلوخا تسبب ذعرا كبيرا والطب البيطري يكشف الأسباب

كل الوطن – متابعات: عثرت إدارة الطب البيطري بمحافظة سوهاج في مصر، على 30 حمارا مسلوخا بمنطقة الظهير الصحراوي الشرقي، عقب تلقي إدارة المجازر بلاغا بوجود حمير تم سلخها في المنطقة.

وقال مدير إدارة المجازر بسوهاج أحمد حمدي، إنه وردت إليه معلومات تفيد بوجود أعداد من الحمير تم سلخها بالمنطقة الجبلية بالقرب من قرية العيساوية دائرة مركز أخميم، وعلى الفور تم تنفيذ مأمورية للمنطقة بمشاركة مجلس مدينة أخميم.

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وأضاف حمدي، أنه تم العثور على 30 حمارًا تم سلخها، ولم يتبق منها إلا 3 حمير فقط لم يتمكن أصحابها من إتمام عملية السلخ، مؤكدًا أن جميع الحمير سليمة ولم يتم استخدام منها شييء سوى الجلود فقط، مما يدل على أنه لن يتم استخدام لحومها.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414882

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