بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح “فايزر بيونتك” في الرياض

كل الوطن – الرياض: بدأت “صحة الرياض” ، في استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 وحتى 18 ، وذلك فور اطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا .

حيث تم البدء في إعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وإستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة تأتي إستمراراً للجهود المبذولة في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم 70٪؜ من السكان البالغين في المملكة حيث بدأت مؤخراً بإعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة.

مضيفةً أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا والحصول على اللقاح بدون موعد للفئات المستثناه سابقا بحسب تعاميم وزارة الصحة .

وأكدت “صحة الرياض” أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414885