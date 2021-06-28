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مصر.. إعدام 9 مدانين بينهم سيدة بسجن استئناف القاهرة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 28 يونيو 2021 - 4:21 مساءً
مصر.. إعدام 9 مدانين بينهم سيدة بسجن استئناف القاهرة

كل الوطن – وكالات: أعدمت مصلحة السجون المصرية، صباح اليوم الأحد، 9 مدانين في قضايا جنائية، بينهم سيدة، بسجن استئناف القاهرة، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرهم، لدفنها

وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور قيادات سجن استئناف القاهرة، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد المشايخ.

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وأفادت صحيفة “الوطن” المصرية نقلا عن مصادر بأن “المنفذ بحقهم أحكام الإعدام مدانين في قضايا قتل وسرقة”، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ أحكام الإعدام، جرى استخراج تصاريح دفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، الذي يتبع سجن استئناف القاهرة.

وكشفت المصادر لـ”الوطن” أن “أسر المنفذ بحقهم الإعدام، أخطروا من قبل السجون بأنه حال رفض أي أسرة استلام الجثة الخاصة بها، ستتولى الدولة دفنها على نفقتها”.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414889

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