مقتل مدرب سباحة مصري على يد زميله عقب الاحتفال بفوز الأهلي على الترجي

كل الوطن – وكالات: ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مدرب سباحة في نادي الأهلي قتل زميلا له عقب انتصار فريقهم في مباراة كرة القدم مع نادي الترجي التونسي مساء أمس السبت.

وأمرت جهات التحقيق بحبس مدرب سباحة بالنادي الأهلي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتسبب في وفاة زميله المدرب، بعدما وجه له طعنات قاتلة أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وبحسب التحريات والتحقيقات التي جرت في الحادث، احتفل المتهم والمجني عليه بمقر النادي في الشيخ زايد بفوز الأهلي في المباراة التي جمعتها مع الترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ثم خرجا إلى الشارع وبدأ المجني عليه في مطالبة المتهم بباقي أموال دراجة نارية اشتراها من الضحية.

وذكرت التحريات أن الطرفين تبادلا السب والقذف ثم تشاجرا سويا بسبب الخلاف المالي حتى دخل المجني عليه إلى أحد الكافيهات بالشيخ زايد، واستل سكينا محاولا توجيه طعنة للمتهم، إلا أن الأخير تمكن من تخليصها من يده، ووجه له طعنات أودت بحياته في الحال، واتصل أحد المارة بالنجدة حيث انتقلت إلى هناك رفقة قوة من المباحث، وتمكنت من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت النيابة العامة محضر الشرطة، وانتقلت إلى مكان الحادث، وناظرت جثة المجني عليها، وأمرت بتشريحها بمعرفة قطاع الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وتحفظت على كاميرات المراقبة في المكان الذي شهد الحادث.

المصدر: “الوطن نيوز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414892