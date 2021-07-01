تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنالخارجية الروسية تستدعي السفير التشيكيكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: التَخَبَّط الأمريكي في أفغانستان!كل الوطنخالد زنان: الباحة لا تسر الناظرين..كل الوطنفيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية فرنساكل الوطنمصر.. صورة 30 حمارا مسلوخا تسبب ذعرا كبيرا والطب البيطري يكشف الأسبابكل الوطنمفتي مصر: لا مانع من التبرك بالأضرحةكل الوطنسقوط ضحايا مدنيين في قصف حوثي على تجمّعات سكانية في البيضاءكل الوطنمحمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد “عاريا” برفقة نمر ضخم (فيديو)كل الوطنوفاة العداء القطري عبدالإله هارون إثر حادث سيركل الوطن3 مكملات غذائية يمكن تناولها لدعم صحة القلب!

الخارجية الروسية تستدعي السفير التشيكي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-01T16:53:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 1 يوليو 2021 - 4:53 مساءً
الخارجية الروسية تستدعي السفير التشيكي

كل الوطن – وكالات: تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان.
وأفادت وكالة “قنا” القطرية الرسمية بأن آل ثاني استقبل في مكتبه الديوان الأميري كلا من سفراء السعودية ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

بدورها، ذكرت وكالة “واس” السعودية الرسمية أن أمير قطر تمنى لبن فرحان “التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما حمله تحياته وتقديره لأخيه”، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

اقرأ أيضا...

بدوره نقل بن خالد “تحيات وتقدير” العاهل السعودي وولي عهده، مؤكدا “حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتطويرها في المجالات كافة”.

وأصبحت السعودية الأولى من دول مقاطعة قطر التي تعيد سفيرها إلى الدوحة بعد إنهاء الأزمة الخليجية في يناير 2021 بتوقيع بيان العلا.

المصدر: “قنا” + “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414911

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.