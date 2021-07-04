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بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : الأحد 4 يوليو 2021 - 1:42 مساءً
بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ

كل الوطن – واس: أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي – عن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ عبر نظام نور.

ودعت الشركة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكرًا، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبعد عن المدرسة.

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وأكدت شركة تطوير النقل التعليمي التزام أسطول النقل بكافة الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وبينت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، من خلال نظام نور ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل، مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأوضحت شركة تطوير النقل التعليمي أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين والتواصل والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414959

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