تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنمحمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي (فيديو)كل الوطنخادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان بايدنكل الوطنالصين تحث الدول على بناء “سور المناعة العظيم” ضد كوروناكل الوطنعمرو دياب في أول ظهور له بعد شائعات مرضه وحجزه بالمستشفى (فيديو)كل الوطنالنوم حسب مخطط العمر.. ما مقدار النوم الذي تحتاجه حقا؟كل الوطنالإفتاء المصرية تكشف موقفها من “جواز اشتراك المسيحي مع المسلم في الأضحية” خلال عيد الأضحىكل الوطنإسرائيل تقرر عدم السماح بنقل الأموال القطرية إلى “حماس” بواسطة حقائبكل الوطنقرار جديد بشأن المتهمين في وفاة مارادوناكل الوطنالسعودية تدعو طرفي “اتفاق الرياض” للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه لحل الأزمة اليمنيةكل الوطنالخارجية الروسية تستدعي السفير التشيكي

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تحصل على شهادة “AS9100”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الأحد 4 يوليو 2021 - 1:46 مساءً
الشركة السعودية للصناعات العسكرية تحصل على شهادة “AS9100”

كل الوطن – واس: حصدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شهادة AS9100 الخاصة بالمعيار الدولي لنظام إدارة جودة صناعات الطيران والفضاء والدفاع، وذلك تقديراً لامتثالها لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة الخاصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

ومن خلال الإنجاز الجديد، تنضم الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وهي الشريك الوطني الرائد في توطين الصناعات العسكرية، إلى نخبة الشركات العالمية الحاصلة على هذه الشهادة المرموقة، وذلك بعد إتمام التحقق من أنظمتها الخاصة بإدارة الجودة، والتأكد من مطابقتها لمعيار AS9100 الدولي المعتمد، وبعد متابعة عملياتها من قبل المجموعة الدولية لجودة الفضاء الجوي IAQG، وصناعات الطيران والفضاء والدفاع.

اقرأ أيضا...

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد: ” نعتزّ بتحقيق هذا الإنجاز المتميز الذي يؤكد امتثال أنظمة الجودة لدينا للمعايير الدولية، ويبرز ريادتنا وتميزنا في المجالات التي نعمل فيها، ونحن على ثقةٍ تامةٍ من أن هذه الشهادة ستعزز بشكلٍ كبيرٍ جهودنا الهادفة إلى أن نصبح في مصاف أبرز شركات الدفاع العالمية الكبرى”، مبيناً أن هذا الإنجاز سيسهم في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتعزيز إمكاناته.

وتُمنح شهادة AS9100 بعد إجراء تدقيقٍ ومراجعةٍ شاملةٍ تتضمن مراجعات وتقييمات المدققين في الموقع، ولم يحصل عليها إلا عددٌ قليلٌ من الشركات في العالم، مقارنةً بشهادات الجودة الدولية الأخرى.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414962

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.