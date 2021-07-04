تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

 

خالد صالح زنان الزهراني: مستشار ونائب رئيس التحرير

أخر المستجدات
كل الوطنالحكومة اليمنية ترحب ببيان المملكة وتؤكد التزامها باتفاق الرياضكل الوطنمحمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي (فيديو)كل الوطنخادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان بايدنكل الوطنالصين تحث الدول على بناء “سور المناعة العظيم” ضد كوروناكل الوطنعمرو دياب في أول ظهور له بعد شائعات مرضه وحجزه بالمستشفى (فيديو)كل الوطنالنوم حسب مخطط العمر.. ما مقدار النوم الذي تحتاجه حقا؟كل الوطنالإفتاء المصرية تكشف موقفها من “جواز اشتراك المسيحي مع المسلم في الأضحية” خلال عيد الأضحىكل الوطنإسرائيل تقرر عدم السماح بنقل الأموال القطرية إلى “حماس” بواسطة حقائبكل الوطنقرار جديد بشأن المتهمين في وفاة مارادوناكل الوطنالسعودية تدعو طرفي “اتفاق الرياض” للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه لحل الأزمة اليمنية

متحدث “الصحة”: المناعة من كورونا تبدأ بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : الأحد 4 يوليو 2021 - 4:53 مساءً
متحدث “الصحة”: المناعة من كورونا تبدأ بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح

كل الوطن – الرياض: أوضح د. محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن التذبذب في تسجيل الحالات يدعو لمواصلة الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا فب المملكة: ” إن المناعة تبدأ بالتكون بعد الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، واقتربنا من 18.5 مليون جرعة لقاح كورونا”، وأضاف “الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12إلى 18عاما، ونترقب الدراسات التي تؤكد فعالية لقاحات كورونا لمن هم دون سن 12 عاما”، مؤكداً على أن المملكة تشارك في الأبحاث العالمية بخصوص الفيروس.

وأشار العبدالعالي إلى أن متحورات كورونا لا يوجد لها أعراض جوهرية مختلفة عن أعراض الفيروس، منوهاً إلى أن “متحور دلتا” رصد حول العالم في الفئات الأقل عمرا ويصيب الأطفال، لذا يجب الحرص على تلقي اللقاحات لأنها فعالة معه. مشيراً إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة للتوسع في إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا بشكل تدريجي قريباً.. والإقبال مبشر جداً.

اقرأ أيضا...

من جهته قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن حكومة المملكة سباقة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية لحفظ الوطن والإنسان من كورونا، ويجب التقيد بالتدابير الوقائية سواء للمحصنين أو غير المحصنين.

وأشار إلى أنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية دون تصريح تقدر بـ10 الآلاف ريال.

الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءًا من تاريخ 25 / 11 / 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414970

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.