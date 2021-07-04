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10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : الأحد 4 يوليو 2021 - 4:55 مساءً
10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر

كل الوطن – واس: صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءًا من تاريخ 25 / 11 / 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

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وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414973

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