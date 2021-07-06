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د. عبدالمجيد الجلاَّل: التَّحول اللوجستي في رؤية 2030 !

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 6 يوليو 2021 - 12:17 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: التَّحول اللوجستي في رؤية 2030 !

يُشير مصطلح الخدمات اللوجستية إلى عمليات تأمين نقل المنتجات والبضائع من نقطة إلى أخرى ، عبر وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية ، ومعالجة المشكلات التي قد تطرأ خلال عمليات النقل والتسليم ، وبما يُسهم في تحسين جودة خدمات ما بعد البيع، وصولاً إلى تعزيز رضا العملاء.

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بادئ الأمر ، ظهر هذا المصطلح عام 1846 ، تحت اسم ” logistics ” وقد صاغه الضابط والكاتب أنطوني هنري جوميني في كتابه ” ملخص فن الحرب ” واقتصر مفهومه حينذاك على الاستخدام العسكري دون سواه ، مثل خدمات نقل الجنود والمعدات والذخيرة !

ثمَّ توسع مفهومه ، ليشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة ، مثل الاستلام والتغليف والتخزين والنقل والمستودعات والتسليم والتأمين ، وغيرها من الأنشطة التي تؤّمن إيصال المنتجات إلى وجهتها بصورة صحيحة وخلال توقيت مناسب !
على صعيد برامج رؤية المملكة 2030 يُعد قطاع الخدمات اللوجستية ، محوراً رئيساً ، وقطاعاً حيوياً ، ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة !
وفق هذا السياق ، أطلق سمو ولي العهد مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، بهدف الارتقاء بكافة خدمات ووسائل النقل، وتعزيز التكامل في منظومة هذه الخدمات .
وسوف تركز الاستراتيجية ، على تطوير البنى التحتية ، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة ، وتعزيز مكانتها ، كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء كذلك ، بجودة الحياة في المدن السعودية ، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة ، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
وتأمل الاستراتيجية ، على النهوض بالمملكة لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي ، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، بالإضافة إلى إطلاق ناقل وطني جديد ، وإضافة قدرات جديدة في قطاع الشحن الجوي ، ترفع طاقته الاستيعابية لأكثر من 4.5 مليون طن ، وتحقيق الربط البيني مع دول الخليج العربي بسكة خطوط حديدية ، كما تأمل الاستراتيجية في خفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى !
على صعيد المؤشرات الرقمية ، تستهدف الاستراتيجية تقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%.، كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10%، كما ستسهم في زيادة ما يضخه القطاع من إيرادات غير نفطية للميزانية العامة للدولة بنحو 45 مليار ريال سنوياً في عام 2030 .
خلاصة القول ، الاستراتيجية ، سوف تُمكّن المملكة العربية السعودية من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث ، في تنويع اقتصادها، كما سوف تعتمد على نماذج حوكمة فاعلة ، لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414997

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