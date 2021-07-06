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لم يتعرف عليها كثيرون.. الفنانة السورية منى واصف في أحدث صورها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-06T12:36:25+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 6 يوليو 2021 - 12:36 مساءً
لم يتعرف عليها كثيرون.. الفنانة السورية منى واصف في أحدث صورها

كل الوطن – وكالات: نشر الفنان السوري مصطفى الخاني صورة تجمعه بالفنانتين منى واصف ودانا جبر، حظيت بتفاعل كبير وسط تباين في ردود الأفعال خاصة تجاه واصف التي علق كثيرون بأنهم لم يتعرفوا عليها بداية.

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ولم يذكر الخاني تفاصيل حول الصورة التي بدت فيها واصف (79 عاما) تتوسط الخاني وجبر.

واكتفى بتعليق يقول: “مع ست الكل الغالية منى واصف”.

التعليقات تراوحت بين من يرحب بالظهور الجديد لواصف وهي الفنانة الأكثر شهرة في سوريا، ومن يبدي أنه لم يكن من السهولة تمييزها لو لم يذكر الخاني اسمها فوق الصورة.

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بينما تضمنت تعليقات كثيرة نوعا من “التنمر”، على الفنانين الثلاثة، عمليات التجميل بخصوص جبر، والشخصية التي بدت فيها واصف وتبدو غير منسجمة مع الشخصية القوية التي تتمتع بها في الذاكرة الجمعية، أما الخاني فكانت معظم التعليقات حوله تتركز على مخاطبته باسم “النمس” وهي أشهر شخصية أداها في مسلسل “باب الحارة”، وكتب أحدهم وهو يدمج شخصية “النمس” مع شخصية “جحدر” في مسلسل الزير السالم:

“هل صحيح أنه ترك مضارب البكريين وأصبح نمسا في حارة الضبع وأصبحت رقبته سدادة”.

وخاطب بعض المعلقين واصف بالقول إن تلك الصورة “أطاحت بهيبة أم جوزيف” وهي الشخصية القوية التي أدتها في “باب الحارة”، كذلك شخصية “أم جبل” في الهيبة، وكتب أحدهم: “راحت هيبتك يا أم جبل”.

دانا جبر هي حفيدة الفنان محمود جبر، وابنة هيفاء شقيقة منى واصف.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415000

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