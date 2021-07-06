شاهد.. المنتخب السعودي بطلا لكأس العرب

كل الوطن – الرياض: أحرز المنتخب السعودي لقب بطل كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، على حساب نظيره الجزائري إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مصر.

لا تخطئ أمام مصعب جوير 🔥 هدف أول من نصيب منتخبنا الوطني في مرمى الجزائر 🇸🇦😍#منتخب_السعودية#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/ewY5KQcZCw — موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021

وسجل السعودي مصعب الجوير هدف التقدم للأخضر مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

عبدالله رديف يهدر ركلة جزاء للمنتخب السعودي ❌🇸🇦 حارس الجزائر يتألق ويرفض الهدف الثاني للأخضر السعودي 🧤#منتخب_السعودية#السعودية_الجزائر#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/H8Muqy6KIU — موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021

بينما أضاع اللاعب السعودي الآخر عبدالله رديف فرصة مضاعفة النتيجة لبلاده بإهداره ركلة جزاء، في الدقيقة 18، حيث تصدى حارس المرمى الجزائري أكرم وناس لتسديدة ببراعة وحولها إلى ضربة زاوية لم تسفر عن شيء.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415016