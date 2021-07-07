الشورى يقر تعيين النساء بأقسام ومراكز ” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”

كل الوطن – الرياض: جدد مجلس الشورى مطالبته للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل تواجد العناصر النسائية في أعمالها وأقر اليوم توصية تنص على” إيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها بما يناسب دورها في هذا الجانب ويتفق مع رؤية المملكة، ودعا الرئاسة إلى وضع خطة زمنية لامتلاك مقراتها وفروعها في مناطق المملكة كافة، وتطوير مؤشرات الأداء التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها بما ينعكس على التقارير السنوية القادمة .

وفي شأن دارة الملك عبدالعزيز طالب المجلس بالاستمرار في تطوير مجلتها العلمية (مجلة الدارة) لتكون ذات حضور وتصنيف عالمي يخدم رسالتها وتوجهها نحو العالمية ودراسة إمكانية نشرها باللغة الإنجليزية، ودعاها إلى تكثيف جهودها في التصدي للوثائق المزورة التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة العربية السعودية والنيل منه ، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي.

وناقش الشورى في جلسته المنعقدة اليوم التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية” سابقاً” وطالبت سامية بخاري الوزارة بتقديم حلول جذرية لتصريف مياه الامطار والسيول، وترتيب الأولويات عند تنفيذ مبادرات الطرق الحضرية، والبدء بالطرق التي تكثر فيها الحوادث ، كما طالبت بمعالجة أسباب تكرار العمالة الوافدة لذات المخالفة، وتكثيف جهودها لإزالة بؤر حمى الضنك.

وعلى التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، أكد هادي اليامي أهميه دراسة إنشاء شركة قابضة على غرار الجهات الحكومية تختص بالتدريب و الاستشارات بالشراكة مع احد المؤسسات العالمية ذات العلاقة وبما يتوافق مع خطة التحول الوطني وبرنامج التخصيص ويمكن معهد الإدارة العامة من تعزيز ادواته والوفاء بالاحتياج الفعلي، وطالب فهد التخيفي بتطوير حوكمة وآليات عمل تضمن فاعلية دور معهد الإدارة العامة ومشاركته في مجال الاستشارات الإدارية للجهات الحكومية، بما يُعزز من جودة مخرجات الاستشارات من جهة ورفع كفاءة الإنفاق عليها من جهة أخرى.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415028