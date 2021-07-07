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خالد بن سلمان يلتقي بمستشار الأمن القومي الأميركي بواشنطن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 7 يوليو 2021 - 5:37 مساءً
خالد بن سلمان يلتقي بمستشار الأمن القومي الأميركي بواشنطن

كل الوطن – واس: التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع في العاصمة واشنطن اليوم، بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وركّز اللقاء على استعراض الجهود الدولية والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في إطار الرؤية المشتركة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وما يتعلق بها من مخاطر تُهدد أمن الشعوب ومقدراتها واستقرارها وتعايشها.

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كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415031

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