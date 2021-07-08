محافظ المملكة بوكالة الطاقة الذرية: توجهات إيران تؤكد سعيها للحصول على سلاح نووي

كل الوطن – وكالات: أكد محافظ المملكة في وكالة الطاقة الذرية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، أن سعي إيران لتخصيب يورانيوم بنسبة 20% مثير للقلق، مبيناً بأن توجهات إيران تؤكد سعيها للحصول على سلاح نووي.

وقال الأمير عبدالله بن خالد في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “ما نشهده اليوم من سعي ايران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪، دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك”.

وأضاف: “فضلاً عن أن هذا التوجه يؤثر سلباً على اية مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي حيث لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير.. فهي غير قابلة للعكس”.

وأكد محافظ المملكة بوكالة الطاقة الذرية أن الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي ويؤكد على نواياها وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي، مشدداً على أن سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال إيران ونواياها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415042