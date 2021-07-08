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خالد بن سلمان يبحث مع وزير الخارجية الأميركي تعزيز الشراكة الاستراتيجية السعودية – الأميركية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : الخميس 8 يوليو 2021 - 12:43 مساءً
خالد بن سلمان يبحث مع وزير الخارجية الأميركي تعزيز الشراكة الاستراتيجية السعودية – الأميركية

كل الوطن – الرياض: التقى نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

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وأوضح سموه في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم أنه جرى خلال اللقاء استعراض الشراكة بين البلدين وسبل تنميتها، بالإضافة لمناقشة أبرز التطورات في المنطقة، والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما التقى نائب وزير الدفاع اليوم مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وجرى خلال اللقاء تناول التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415045

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