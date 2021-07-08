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السعودية..”الحج والعمرة” توضح “إشكالية” وضع صورة المرأة في بطاقتها “الذكية”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : الخميس 8 يوليو 2021 - 1:00 مساءً
السعودية..”الحج والعمرة” توضح “إشكالية” وضع صورة المرأة في بطاقتها “الذكية”

كل الوطن – الرياض: أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه” يمكن للمرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها في البطاقة الذكية التي يزود بها الحاج فعل ذلك”.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه يمكن لهذه المرأة الالتزام بحمل الهوية الشخصية، وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب.

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وجاء ذلك في محض إجابة الوزارة عن سؤال: “هل إلزامي وضع الصورة الشخصية لإصدار البطاقة الذكية للمرأة؟” حيث ردت الوزارة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين قائلة: “‏‎البطاقة الذكية التي يزود بها الحجاج هي بطاقة تعريفية خدمية للحجاج، تيسر تحركاتهم، وما يقدم لهم من خدمات، ويفضل أن تحمل صورة الحاج”.

وأضافت: “أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك، والالتزام بحمل الهوية الشخصية وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415048

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