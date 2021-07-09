رئيس وزراء إثيوبيا يبعث رسالة “طمأنة” للشعبين المصري والسوداني

كل الوطن – وكالات: وجه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، رسالة إلى الشعبين المصري والسوداني، يطمئن الجميع فيها من عواقب بناء سد النهضة والقيام بعمليات الملء.

https://twitter.com/AbiyAhmedAli/status/1413490824730578946?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1413490824730578946%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1250157-D8B1D8A6D98AD8B3-D988D8B2D8B1D8A7D8A1-D8A5D8ABD98AD988D8A8D98AD8A7-D98AD988D8ACD987-D8B1D8B3D8A7D984D8A9-D8B9D8A7D8ACD984D8A9-D8A5D984D989-D8A7D984D8B4D8B9D8A8-D8A7D984D985D8B5D8B1D98A%2F

وقال رئيس وزراء إثيوبيا في رسالة وجهها للشعبين المصري والسوداني عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: “يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد. أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق. في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود، ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=415065